Trade Republic und Co. Etappensieg für die Neobroker

Worum genau geht es bei der Entscheidung? Als PFOF werden Zahlungen bezeichnet, welche Broker von den Handelsplätzen erhalten, an die sie ihre Orders weitergeben. Im Fall von Trade Republic ist das zum Beispiel der Düsseldorfer Börsenhändler Lang & Schwarz mit der Handelsplattform LS Exchange, bei Scalable Capital ist es die Börse gettex. Die Handelsplätze, auf Kleinanleger spezialisiert, rechnen die Aufträge gegeneinander auf und können so den Spread kassieren, die Spanne zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs. Dafür, dass die Neobroker Orders auf die Plattformen spülen, zahlen die Börsen eine Provision an die Fintechs.



Lesen Sie auch: Die versteckten Kosten der Neobroker



Offiziell sollen die Broker sich nicht daran bereichern, sondern die Gelder sollen im Sinne der Anleger verwendet werden. Etwa, um mehr Service zu bieten. Die EU-Kommission hält die Gebühren allerdings für intransparent und fürchtet Fehlanreize. Broker könnten Kundenorder nicht dort ausführen lassen, wo es für die Kunden am besten ist, sondern dort, wo es die höchsten Rückvergütungen gibt – für den Broker. Außerdem gilt: Je mehr Trades die Broker an die Plattformen weiterleiten, desto höher fallen die Provisionen aus. Kritiker fürchten, Anleger könnten zum Handeln verleitet werden. Auch deshalb wird das Verbot in der EU diskutiert.