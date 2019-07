Treibhausgas-Emissionen: Fonds fordern Zementindustrie zur Senkung der Emissionen auf

LondonEuropäische Investmentfonds fordern die Zementindustrie zum Abbau der Treibhausgas-Emissionen auf. „Die Zementbranche muss ihren Beitrag zum Klimawandel drastisch reduzieren“, sagte die Chefin der Institutional Investors Group on Climate Change, die mehr als 170 Mitglieder zählt, Stephanie Pfeifer, am Montag. „Das ist letztlich ein geschäftsentscheidendes Thema für die Branche.“ Der Vereinigung gehören hauptsächlich europäische Pensionsfonds und Vermögensverwalter an, die zusammen Gelder in Höhe von etwa zwei Billionen Dollar managen - darunter BNP Paribas Asset Management, Sarasin & Partners und Hermes EOS.