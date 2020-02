Triebwerksbauer MTU: Erfolgreich durch Langeweile

Dagegen laufen die Einnahmen aus dem Service gleichmäßiger. Mit fast jedem Triebwerk verkauft MTU auch die Wartung, meist bis zum Lebensende des Motors. Weil Airlines anders als normale Verbraucher Ersatzteile fast nur beim Hersteller kaufen dürfen, bestimmt der die Preise. Noch stabiler wird das Geschäft, weil MTU statt der Kombi Treibwerk/Wartung quasi deren Leistung vermietet. Bei dem „Power by the hour“ (Kraft pro Stunde) genannten Konzept zahlen die Airlines pro Flugstunde statt für den Werkstattbesuch. Das ist für MTU etwas riskanter, weil sie die Kosten auf Jahre abschätzen muss, auch wenn sie dessen Nutzung noch nicht kennt. Schließlich verschleißt ein Motor in sandhaltiger Wüstenluft wie in Arabien oder in Smogstädten wie Neu Delhi schneller als in Europa.