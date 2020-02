Triebwerksbauer MTU: Erfolgreich durch Langeweile

Wer den Grund dafür wissen will, sieht sich am besten erstmal weiter auf dem Werksgelände um. Boeings Führung residiert in einem Turm in Chicago, hoch über der Erde und weit weg von den Werkshallen mit ihrem Lärm, der die konzerneignen Portfoliomanager beim kühlen Optimieren stören würde. Bei Airbus fahren ständig große Flugzeugteile herum und das Management speist traditionell in eigenen Kasinos mit gedämpftem Licht, Kellnern und Jahrgangsweinen. Die MTU-Verwaltung hingegen hat wenig von der Zentrale eines Weltkonzern wie der an Börse mit gut sieben Milliarden Euro nur halb so teuren Lufthansa – aber umso mehr von klassischer Amtsstube mit etwas dunklen Gängen und grauer Auslegeware. Und der Vorstand ist präsent in der Fertigung, weil er von seinen Büros in wenigen Minuten in allen Teilen des Geländes ist.