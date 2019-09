Trump droht Impeachment Wie die Börse auf Amtsenthebungen reagiert

Besonders stark konnte Ramalho den Einfluss des Amtsenthebungsverfahrens am 27. Mai 1992 nachweisen. Während der brasilianische Aktienmarkt nach ihrer Analyse an diesem Tag um sieben Prozent zulegte, verloren die Unternehmen, in denen Bekannte des Präsidenten Kontrolle ausübten, um neun Prozent.



Andere Konzerne, bei denen erst das Parlament in seiner Untersuchung nachwies, dass Collor de Mello Einfluss ausübte, waren nicht betroffen. Und bereits ein Jahr nach dem Sturz des Präsidenten war der Spuk an der Börse vorüber. Alle Konzerne hatten ihre Verluste aber wieder aufgeholt und bewegten sich auf dem gleichen Niveau wie die Konkurrenten in ihrer jeweiligen Branche.