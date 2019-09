Trump droht Impeachment Wie die Börse auf Amtsenthebungen reagiert

Zweitens: „Wie wahrscheinlich ist es, dass die Amtsenthebung klappt.“ Wer sich an diesen beiden Fragen orientiert, sagt Botham, „der erhält etwas Klarheit in einer Zeit, in der die Märkte ansonsten in einer Flut an Informationen ertrinken.“ Im Falle des drohenden Enthebungsverfahrens gegen Präsident Trump hat sich Aktienguru Jim Cramer diese Fragen bereits beantwortet. In seiner CNBC-Sendung „Mad Money“ sagte der ehemalige Hedgefonds-Manager: „Der Senat wird Trump wohl entlasten.“ Cramer hält die Mehrheit der Republikaner im Senat für zu stark, als dass die nötige Zweidrittel-Mehrheit für die Entmachtung erreicht werden könnte.



Auch Kaspar Hense, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter BlueBay, hält es für unwahrscheinlich, dass der Impeachment-Prozess Erfolg hat. „Zudem würde im Falle eines erfolgreichen Impeachments gegen Trump wohl Vizepräsident Mike Pence nachrücken. Er hätte unter Umständen bessere Chancen, die Präsidentschaftswahl 2020 zu gewinnen als Trump selbst. Dies wäre langfristig ein positives Signal für die Bewertung von Kapitalanlagen.“