Türkei: Ratingagentur stuft Kreditwürdigkeit der Türkei herab

Am türkischen Finanzmarkt erhöhten sich am Mittwoch die Renditen für Staatsanleihen des Landes spürbar. Besonders deutlich stiegen die Risikoaufschläge für Staatsanleihen, die in US-Dollar begeben wurden. In einer Erklärung warnte S&P vor einer unausgewogenen und kreditgetriebenen Wirtschaftsentwicklung mit Überhitzungstendenzen. Letztere seien vor allem Folge einer „Überstimulierung“ der Wirtschaft durch Konjunkturmaßnahmen der Regierung.