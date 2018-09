Türkischer Leitzins erhöht „Es ist an der Zeit, jetzt zu kaufen“

Wer in diesem Sommer in der Türkei seinen Urlaub verbracht hat, hat in der Rückschau eigentlich alles richtig gemacht. Das Land ist sehenswert, die Menschen sind freundlich, das Essen vorzüglich. Vor allem aber hat in diesem Jahr der Absturz der türkischen Lira die Urlaubskasse ziemlich geschont. Seit Jahresanfang wertete die türkische Währung gegenüber Dollar und Euro um 40 Prozent ab. Besonders scharf nach unten ging es mit der Lira in der Urlaubszeit. Am 10. August etwa kostete ein halber Liter Efes-Bier im Restaurant vormittags noch umgerechnet 1,56 Euro, nachmittags waren es nur noch 1,27 Euro.