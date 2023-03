Turbulenzen wegen der SVB: „Dann ist der Deckel weg beim Gold“

Sind es Opfer der Fed?

So gesehen schon. Wir hatten den aggressivsten Zinserhöhungszyklus in der Geschichte der Fed. Bis dato sind die Daten noch in Ordnung, etwa am US-Arbeitsmarkt. Aber die Daten kommen stets mit Zeitverzögerung, und werden dann im Nachhinein nach unten korrigiert. Die Fed unterschätzt massiv die Zeitverzögerung, mit der ihre Maßnahmen greifen. Jetzt sehen wir langsam das, was Warren Buffett mal so beschrieben hat: „Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt schwimmt.“ Das haben wir zuletzt gesehen im Immobilienbereich, jetzt bei Banken und bei Technologiefirmen.