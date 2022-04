Twitter-Übernahme Das bedeutet Musks Kaufplan für Twitter-Aktionäre

Seit bekannt wurde, dass Elon Musk Twitter kaufen will, hat der Aktienkurs kräftig angezogen. Am Dienstagnachmittag stand er bei 51,70 Dollar (48,50 Euro). Musks „bestes und letztes Angebot“ in Höhe von 54,20 Dollar je Aktie liegt nur noch knapp darüber. Das bisherige Allzeithoch der Twitter-Aktie liegt sogar noch deutlich höher: bei knapp 78 Dollar. Ob dieser Höchststand noch einmal erreicht wird, ist allerdings ungewiss. Twitter hat zuletzt Verlust gemacht, es fehlt an Strategien für die Monetarisierung der Nutzerzahlen. So lange Musks Übernahmeversuch läuft, könnte der Aktienkurs stark schwanken. Jetzt einzusteigen, um seine Anteilsscheine mit Gewinn an den Tesla-Chef zu verkaufen, wäre riskant.



