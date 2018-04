UC Rusal: Russischem Alu-Riesen droht der Zahlungsausfall – Aktie bricht um 50 Prozent ein

An der Börse Hongkong brachen die Aktien am Montag um satte 49 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Pflichtmitteilung veröffentlicht hat, aus der hervorgeht, dass die US-Sanktionen möglicherweise zu Zahlungsausfällen führen könnten. Das Unternehmen ist an der Börse somit noch rund 4,8 Milliarden US-Dollar wert.