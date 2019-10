Überbewertungen bei Immobilien Bafin-Chef Hufeld warnt vor „perfektem Sturm“

Begrenzte Ressourcen wie Kapital, IT und die Aufmerksamkeit des Managements müssten ausreichend vorhanden sein. Es sei legitim, zu sagen, dass es für Unternehmen in einer starken Exportnation wie Deutschland wünschenswert sei, dass es einen oder mehrere globale Bankpartner gibt. „Das können wir aber nicht verordnen“, sagte Hufeld.



Die Gefahren für die Finanzstabilität haben sich nach Ansicht des Bafin-Chefs zuletzt deutlich erhöht. Beispielhaft nannte er internationale Handelsstreitigkeiten, die weltweit gestiegene Verschuldung, den Verfall der Margen im Kreditgeschäft in Europa und die Gefahr von Preisblasen. „Wenn sich mehrere Risiken parallel realisieren, droht der sprichwörtliche perfekte Sturm“, sagte Hufeld. Aufseher müssten deshalb nicht nur den Bankensektor im Blick haben, sondern auch „große Fonds, die stark in illiquiden Vermögenswerten investiert sind und bei denen Anleger jederzeit ihre Anteile zurückgeben dürfen.“ Auch die Folgen einer Cyber-Attacke könnten bis zur Gefährdung des Systems reichen. „Niemand weiß, was passiert, wenn Kunden einer Bank wegen eines Totalausfalls nicht nur für Stunden, sondern für eine Woche nicht an ihr Geld kommen“, sagte Hufeld.



