Übernahme durch UBS Steht Credit-Suisse-Aktionären eine Entschädigung zu?

Die Kläger berufen sich vor allem darauf, dass die Marktkapitalisierung der Credit Suisse bei Börsenschluss am letzten Handelstag vor der Übernahme 7,3 Milliarden Franken betrug; am 19. März 2023 wurde der Übernahmepreis jedoch mit nur 3 Milliarden Franken bekanntgegeben. Normalerweise erhalten Aktionäre bei einer Fusion zudem eine Prämie zum Börsenwert, die vom Substanzwert des Unternehmens abhängig ist. In diesem Fall wurde jedoch keine Prämie ausbezahlt.