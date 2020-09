Übernahme: Italienische Bank CDP buhlt gemeinsam mit Euronext um Mailänder Börse

Im Rennen um die Mailänder Börse hat jetzt auch die italienische Staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) offiziell ihren Hut in den Ring geworfen. Das Institut plane eine gemeinsame Offerte mit dem französischen Börsenbetreiber Euronext für Borsa Italiana, erklärte CDP am Freitag. Insidern zufolge ist bei dem Konsortium auch die italienische Bank Intesa Sanpaolo an Bord. Medienberichten zufolge könnte die Borsa Italiana, eine Tochter der Londoner Börse LSE, 3,3 bis vier Milliarden Euro wert sein.