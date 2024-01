Übernahmeangebote Diese Aktienangebote sollten Sie prüfen (Ihr Broker tut es nämlich nicht)

Laut Handelsregister befindet sich die Gesellschaft, von der das vermeintliche Übernahmeangebot stammte, in Liquidation. Zwei Tage nach der Nachricht an Linde-Aktionäre distanzierte sich der Liquidator von dem Angebot: Es stamme nicht von EM-Kapital-Invest, die in der Nachricht angegebene E-Mail-Adresse werde nicht von der Gesellschaft genutzt, sie betreibe auch nicht die darin genannte (und mittlerweile gesperrte) Internetseite.