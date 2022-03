Ukraine-Krieg: Russisches Finanzministerium bestätigt Zinszahlung für Anleihe

Die russische Regierung hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Zinszahlung für eine Fremdwährungsanleihe an seine Gläubiger überwiesen. Das fällige Geld für die bis 2029 laufende Staatsanleihe sei vollständig gezahlt worden, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Moskau mit. Insgesamt seien 65,63 Millionen Dollar gezahlt worden. Die Überweisung sei über die US-Bank JPMorgan Chase abgewickelt worden, wie ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagte.