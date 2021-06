Umfrage: ZEW-Konjunkturindex sinkt leicht – Experten beurteilen Lage viel besser

Börsenprofis blicken wegen sinkender Corona-Infektionen trotz eines kleines Dämpfers weiter recht optimistisch auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer ihrer Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten sank zwar im Juni leicht um 4,6 auf 79,8 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 187 Analysten und Anlegern mitteilte. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland wird laut ZEW aber inzwischen beurteilt wie vor der Corona-Pandemie im August 2019. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 86,0 Zähler gerechnet.