Umstrittene Schuldenpolitik Die Märkte blicken auf Italien

Die heftig umstrittene Schuldenpolitik der italienischen Regierung soll am Montag in Brüssel von Italiens Finanzminister Giovanni Tria erläutert werden. Der Termin wird mit Spannung erwartet. Die EU-Kommission hat den Haushaltsplan scharf kritisiert und der Regierung in Rom gravierende Verstöße gegen EU-Regeln vorgeworfen. Italien will an dem Haushalt jedoch festhalten. Die EU-Behörde hat bis zum Mittag nähere Angaben zur geplanten deutlich höheren Neuverschuldung erbeten und Premier Giuseppe Conte am Wochenende daraufhin angekündigt: „Wir wollen erklären, wie und warum wir diesen Haushalt so aufgestellt haben.“



EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hofft auf eine Einigung mit Italien im Defizitstreit. Die Europäische Kommission wolle keine Krise mit Italien wegen der Haushaltspläne, sagte Moscovici am Montag dem Radiosender France Inter. Allerdings habe die EU immer noch Fragen und erwarte im Laufe des Montags Antworten. Das strukturelle Defizit Italiens sei zu hoch.