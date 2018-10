Umstrittene Schuldenpolitik Italien bringt den Euro unter Druck

Die heftig umstrittene Schuldenpolitik der italienischen Regierung soll am Montag in Brüssel von Italiens Finanzminister Giovanni Tria erläutert werden. Der Termin wird mit Spannung erwartet. Die EU-Kommission hat den Haushaltsplan scharf kritisiert und der Regierung in Rom gravierende Verstöße gegen EU-Regeln vorgeworfen. Italien will an dem Haushalt jedoch festhalten. Die EU-Behörde hat bis zum Mittag nähere Angaben zur geplanten deutlich höheren Neuverschuldung erbeten und Premier Giuseppe Conte am Wochenende daraufhin angekündigt: „Wir wollen erklären, wie und warum wir diesen Haushalt so aufgestellt haben.“