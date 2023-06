Umstrittenes Analyseportal Urteil gegen AlleAktien: Verbraucherschützer bekommen Recht

Das Landgericht München I schloss sich am Montag den Verbraucherschützern an. AlleAktien darf in Zukunft keinen „Jetzt Mitglied werden“-Button mehr für Abobestellungen verwenden und muss umfangreiche Informationen über seine Bezahlabonnements bereitstellen. Diesen Forderungen kam das Portal zuletzt bereits nach. „Das Urteil betrifft eine veraltete Version der Webseite, die längst überarbeitet wurde“, teilt die Betreiberin des Analyseportals, die AlleAktien GmbH, auf Anfrage der WirtschaftsWoche mit.