Unterhaching-Börsengang: „Geld allein bringt nichts“

Nun also wollen Sie mit dem Börsengang brutto knapp acht Millionen Euro einsammeln. Kann ein kleines Unternehmen wie Unterhaching die Verpflichtungen für eine Börsennotiz überhaupt erfüllen?

Das war schon bei der Machbarkeitsprüfung ein großes Thema. Und ja, wir werden das stemmen können, auch weil wir die richtigen Berater an unserer Seite haben.



Für die Notierung müssen Sie die Münchner Börse bezahlen, ein Research zu Ihrer Aktie bereitstellen lassen, den Kontakt zu Investoren halten und Rechtsberater haben, um die Publikationspflichten zu erfüllen. All das kostet.

Die Kosten sind anteilig nicht so hoch. Und schon bei der Prüfung der Lizenz müssen wir dem Deutschen Fußball Bund alles offenlegen und regelmäßig über unsere Finanzen berichten. Da ändert sich also nicht so viel.



Die Aktie soll zu 8,10 Euro das Stück kommen. Ihr Unternehmen käme damit auf einen Börsenwert von 36,5 Millionen Euro. Welche Annahmen liegen dieser Bewertung zugrunde?

Wir wurden mit gut 40 Millionen bewertet, der Ausgabepreis lässt dazu zehn Prozent Sicherheitspuffer. Basis ist die Annahme, dass wir noch zwei Jahre dritte Liga spielen und dann in die zweite Liga aufsteigen. Das ist entscheidend, denn in der zweiten Liga sind die TV-Gelder wesentlich höher. Sie würden sich ungefähr verzehnfachen. Außerdem haben wir konservativ kalkuliert und nur geringe Transfererlöse berücksichtigt.