Unternehmensanleihen: Wertpapieraufsicht warnet vor „übermäßiger Risikobereitschaft“

London/Frankfurt (Main)Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat vor einer „übermäßigen Risikobereitschaft“ gewarnt, nachdem verstärkt Anleihen mit einem Rating von „BBB“ und noch niedriger bewertet gekauft worden sind,. Der Aufseher sagte, ein plötzlicher Anstieg der Renditen könnte die Investoren unvorbereitet treffen. Er schloss sich damit einer Warnung von Bank of America an, dass Unternehmensanleihen ihre Attraktivität verlieren, wenn sich die Zinsen normalisieren, was einen Ausverkauf auslösen könnte.