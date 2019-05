Unternehmenssteuer Was die Dax-Konzerne 2018 wirklich zahlten

Gemeinsam erwirtschafteten die Dax-Konzerne 2018 Vorsteuergewinne in Höhe von 121 Milliarden Euro. Davon führten sie 30,2 Milliarden Euro an die Finanzbehörden ab. Mit 28,9 Prozent kam der Konsumgüterhersteller Beiersdorf mit seiner Steuerquote als einziger Dax-Konzern in die Nähe des Wertes, der laut OECD und Finanzministerium für ein Unternehmen in Deutschland zu erwarten wäre.