Update: Wie sich das Corona-Depot schlug

Der Härtetest kam schnell. Am Freitag hatte die WirtschaftsWoche ein Depot aus zwölf Aktien zusammengestellt, dass sich in den Wirren um das Coronavirus besser schlagen soll als der Markt insgesamt. Gleich am Montag, dem ersten vollständigen Handelstag, musste es seine Krisenfestigkeit beweisen. Das gelang: Zum Handelsschluss am Montag liegt das Depot im Vergleich zum Stand von Freitagmittag nur minimal mit knapp einem Prozent im Minus. Der Weltaktienindex MSCI World verlor im gleichen Zeitraum knapp drei Prozent. Der Dax weist noch wesentlich größere Verluste auf, ist aber nicht der Maßstab für das international ausgerichtete Depot.