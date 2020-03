Update zum krisenfesten Portfolio Das Corona-Depot dreht ins Plus

Das von der WirtschaftsWoche am vergangenen Freitag vorgestellte Krisen-Depot, das den Kursverwerfungen am Aktienmarkt trotzen soll, erfüllt bisher sein Soll. Die Hälfte der zwölf Aktien im Depot verbuchte am Mittwoch Kursgewinne, während der breite Markt abermals deutlich fiel. Gegenüber dem Einstieg am Freitagnachmittag steht zum Börsenschluss am Mittwoch inzwischen ein kleines Plus von 0,2 Prozent zubuche. Der Gesamtmarkt, gemessen am Weltaktienindex MSCI World, liegt dagegen über sechs Prozent im Minus.