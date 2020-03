Update zum krisenfesten Portfolio Die Erholung bleibt wacklig

Am Ende hat es für ein Plus gereicht. Mit zwei Prozent Kursgewinn beendete der deutsche Aktienindex Dax den Xetra-Handel am Mittwoch. Den extrem starken Kursanstieg vom vorangegangenen Tag, als der Index so stark stieg wie selten in seiner Geschichte, hat der Dax damit bestätigt. Wacklig bleibt der Aufschwung dennoch. Das zeigte sich auch im Verlauf des Handelstags: Nach starken Gewinnen zur Eröffnung und dem Überschreiten der 10.000-Punkte-Marke krachte der Dax binnen einer Stunde um fast 600 Punkte ein, um nachmittags dann wieder ins Plus zu drehen.