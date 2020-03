Update zum krisenfesten Portfolio Die Panik weicht – ein bisschen

Für den deutschen Aktienindex Dax war der Freitag ein guter Handelstag; gemessen an den jüngsten, heftigen Abwärtsbewegungen sogar ein sehr guter. Um gut drei Prozent notiert der Index kurz vor Handelsende auf Xetra im Plus. Gerade Aktien, die es im Ausverkauf besonders schwer erwischt hat, locken wieder Käufer an: Versicherer Allianz, Gesundheitskonzern Fresenius, Industrieurgsestein Siemens und Baustoffhersteller Heidelbergcement gewannen im Dax allesamt zweistellig oder zumindest fast zweistellig hinzu. Gleichzeitig gingen die Schwankungen an der Börse leicht zurück. „Gefühlt ist die Panik nicht mehr so groß wie vor ein paar Tagen“, kommentiert ein Aktienhändler.