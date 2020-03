Update zum krisenfesten Portfolio Noch ein Minus-Montag

„I don’t like Mondays“, zu Deutsch „ich mag keine Montage”, sang Bob Geldorf Ende der Siebziger. Das Motto gilt derzeit sicher auch für manchen Anleger. Montag werden im Aktienhandel die Nachrichten des Wochenendes verarbeitet. Und die sind derzeit beim alles dominierenden Thema Corona schlecht. Aktuell steigt besonders in den USA die Zahl der Infizierten rasant an. Und da die USA den weltweit größten und wichtigsten Aktienmarkt haben, macht sich das auch in den Kursen der Weltbörsen bemerkbar. Um die rund sieben Prozent verlor der Weltaktienindex MSCI World am Montag. In Deutschland sah es besser aus, der Dax verlor „nur“ zwei Prozent. Es war im deutschen Leitindex dennoch der fünfte Montag mit Kursverlusten hintereinander. In diesem Gesamtmarkt ging auch das geimpfte WiWo-Depot mit einem deutlich Minus aus dem Handel. Seit Start ist es nun leicht im Minus, steht aber immer noch wesentlich besser da als der MSCI World. Ein paar Lichtblicke gab es auch.