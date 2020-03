Update zum krisenfesten Portfolio Wie lange hält die Erholungsrally?

Am Aktienmarkt gab es am Dienstag eine außergewöhnliche Erholungsrally. In Erwartung, dass Demokraten und Republikaner sich in den USA auf ein billionenschweres Hilfspaket einigen können, zogen die Kurse global deutlich an. Im Dax gab es mit einem Plus von elf Prozent einen der besten Handelstage seiner Geschichte. Wie schon an den guten Börsentagen in der vergangenen Woche waren die größten Gewinner Aktien, die im Crash überproportional verloren hatten. Im Dax legten etwa die Versicherer oder Autobauer besonders stark zu. Der Weltaktienindex MSCI World stieg bis zum Börsenschluss in Deutschland um gut acht Prozent. Das WiWo-Corona-Depot verzeichnete hingegen nur gut fünf Prozent Kursgewinn. Viele Werte waren im Ausverkauf nicht stark abgestürzt und profitierten in der Erholungsrally daher nur unterproportional.