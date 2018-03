Ursachenforschung nach Börsenbeben: Versicherer könnten Kursrutsch beschleunigt haben

Nach den jüngsten Kursturbulenzen an den internationalen Aktienmärkten waren Anleger in Europa und den USA am Montag wieder in Kauflaune. Der deutsche Leitindex Dax legte bis zum späten Nachmittag mehr als 1,5 Prozent zu und an der Wall Street starteten auch der Dow Jones und der S&P 500 deutlich im Plus.