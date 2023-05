US-Börse Wie ein KI-Bild den US-Leitindex abstürzen ließ

Anleger müssen damit rechnen, dass es in Zukunft mehr kapitalmarktrelevante Fakes gibt – und dass diese nicht so rasch entlarvt werden wie das Pentagon-Bild von Montag, dessen Wahrheitsgehalt sich schnell überprüfen ließ. In der Folge könnte es häufiger zu plötzlichen Kurs-Ausreißern kommen. Für langfristig orientierte Anleger mit einem breit aufgestellten Portfolio wäre das kein so großes Problem. Wohl aber für Investoren, die kurzfristige taktische Wetten auf Indizes oder Einzelwerte eingehen. Solche Spekulationen könnten künftig noch schwieriger werden.



