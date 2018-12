 US-Börsen: Konjunkturdaten geben Wall Street Auftrieb

Zu den Favoriten an der Wall Street zählte Nike, nachdem der Sportartikel-Hersteller überraschend starke Quartalsergebnisse vorgelegt hatte. Sie verdeutlichten die Fortschritte, schrieb Analyst Sam Poser vom Brokerhaus Susquehanna. Zudem erscheine der Ausblick recht konservativ. Nike-Aktien gewannen 9,2 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit einem halben Jahr zu. In ihrem Windschatten legten die Titel des Rivalen Under Armour 0,8 Prozent zu.