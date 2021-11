US-Börsen: US-Anleger agieren weiter kauffreudig – Dow Jones erreicht Rekordstand

Die Verabschiedung des billionenschweren Infrastrukturgesetzes in den USA treibt die Kurse an der Wall Street auf neue Rekordhöhen. Der Dow-Jones-Index klettert zum Wochenauftakt um bis zu 0,7 Prozent auf den Höchststand von 36.566 Punkten. Auch die Leitindizes Nasdaq und S&P 500 steigen zur Eröffnung am Montag um bis zu 0,4 Prozent auf 16.038 und 4715 Zähler.