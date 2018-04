US-Börsen: Wall Street eröffnet erholt - Spotify-Börsendebüt im Blick

New YorkNach dem schwachen Start ins zweite Quartal am Ostermontag hat sich die Wall Street am Dienstag zu Handelsbeginn leicht erholt. Vor allem der Handelsstreit mit China und die Angst vor einem Ausverkauf bei den Techwerten im Sog neuer Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf Amazon trübten aber weiter die Stimmung.