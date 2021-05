US-Börsenaufsicht SEC will Aktienhandel strenger regulieren

Als Reaktion auf die Kurskapriolen um den Videospiele-Händler Gamestop und den Kollaps des Hedgefonds Archegos will die US-Börsenaufsicht SEC die Zügel anziehen. Unter anderem ziehe die Behörde eine Verschärfung der Mitteilungspflichten bei sogenannten Leerverkäufen und der Wertpapierleihe in Erwägung, sagte der neue SEC-Chef Gary Gensler laut Redetext in einer Anhörung vor dem US-Kongress. Bei Leerverkäufen leihen sich Investoren Aktien, um sie sofort zu loszuschlagen. Sie hoffen darauf, sich bis zum Rückgabe-Termin billiger mit den Papieren wieder eindecken zu können.