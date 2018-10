US-Fondsmanager zu Börsenkrisen „Spekulationsfieber gibt es auch heute“

Thorsten Becker verwaltet für die Kapitalanlagegesellschaft J.O. Hambro einen Aktienfonds, der auf amerikanische Nebenwerte spezialisiert ist. Der Diplomkaufmann hat in Koblenz studiert, seine Laufbahn als Aktienanalyst aber in den USA begonnen. Für die die Fondsgesellschaft Fidelity bewertete er von 1996 an vier Jahre lang lateinamerikanische Aktien. Den USA ist er seither, mit Ausnahme eines dreijährigen Gastspiels in London, treu geblieben. Heute lebt und arbeitet Becker wieder in der Stadt, in der er seine Karriere begonnen hatte: Boston.