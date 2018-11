US-Indizes Wall Street beendet Handel mit Verlusten

New YorkDie New Yorker Börsen haben den verkürzten Handel am Freitag mit Verlusten beendet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gut 0,7 Prozent schwächer bei rund 24.286 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,65 Prozent auf 2633 Zähler nach.