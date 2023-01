US-Investor macht Druck Stress in Disneyland: Warum dieser Hedgefonds-Manager Disney Ärger macht

Loeb war im vergangenen Sommer neu bei Disney eingestiegen, nachdem er seine Anteile an dem Konzern erst kurz zuvor verkauft hatte. Wie Peltz ist auch Loeb als Investor nicht gerade zimperlich. In den vergangenen Jahren forderte er Nestlé dazu auf, mehr Schulden zu machen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Von Disney verlangte er, die Dividende zu streichen und mit dem Ersparten mehr Inhalte für Disney+ zu produzieren – also ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Peltz heute will.