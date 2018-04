US-Märkte: Schwächster Q2-Start für US-Aktien seit der Weltwirtschaftskrise

US-Aktien haben den schlechtesten Start in den April seit 1929 verzeichnet, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Der S&P-500-Index fiel am Montag um 2,2 Prozent - lediglich vor 89 Jahren, als es um 2,5 Prozent nach unten ging, ist die amerikanische Benchmark beim Start in das zweite Quartal stärker abgesackt. Damals war es der Auftakt zu dem verheerenden Börsencrash im selben Jahr, der die Weltwirtschaftskrise einleitete. (Damals umfasste der Index nur 90 Aktien).