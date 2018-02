US-Notenbank: Fed-Chef Powell gibt Signale für Zinserhöhung

Powell hat den Vorsitz der US-Notenbank in einer Zeit übernommen, in der in der größten Volkswirtschaft der Welt aller Voraussicht nach die Wirtschaft wachsen, die Inflation steigen und die Arbeitslosigkeit sinken wird – gute Voraussetzungen also für eine Zinserhöhung. Hinzu kommen Steuersenkung und Ausgabenerhöhungen, die von den republikanischen Abgeordneten vereinbart und von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet wurden.