US-Notenbank Fed hält Leitzins nahe Null – und signalisiert baldige Drosselung der Wertpapierkäufe

Aktuell hält die Federal Reserve noch an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibt weiter in der niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Auch die Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar (102 Mrd Euro) pro Monat durch die Fed werden fortgesetzt.