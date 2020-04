US-Ölpreis weiter im Sinkflug So billig wie zuletzt vor 21 Jahren

Seit 1999 war US-Öl der Sorte WTI nicht mehr so billig zu haben wie zum Wochenauftakt. Die US-Sorte verlor zeitweise bis zu 21 Prozent auf 14,47 Dollar je Barrel. Auch bei der Nordseesorte Brent ging es weiter nach unten – allerdings lange nicht so stark: Ein Barrel (159 Liter) kostete im asiatischen Handel am Montag rund 27,24 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Freitag.