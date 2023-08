US-Restriktionen gegen China Wie die Abkopplung von China Investoren inspiriert

In China profitiert Tesla von einer gut ausgebauten Infrastruktur. Daran hapert es in Mexiko. Tesla soll ursprünglich geplant haben, das Werk schon 2024 in Betrieb zu nehmen. Inzwischen soll man davon abgekommen sein, wegen logistischer Herausforderungen. An denen knabbern auch ausländische Autohersteller. Volkswagen, so beklagte sich VW-Finanzvorstand Arno Antlitz neulich, habe Probleme, die in seinem Werk in Puebla gebauten Fahrzeuge in die USA zu schaffen. Das liegt nicht nur an Engpässen an den Grenzübergängen, sondern auch daran, dass das Schienennetz in Mexiko heillos überlastet ist und es zudem nicht genügend Eisenbahnwagen gibt. Obendrein sind auch die Häfen verstopft.