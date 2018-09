US-Sanktionen Opec will sich nicht gegen sein Mitglied Iran ausspielen lassen

FudschairaDie Organisation erdölexportierender Länder will auch angesichts von US-Sanktionen gegen den Iran an Fördergrenzen festhalten. Eine Absprache zwischen der Opec und anderen Ölförderstaaten über eine begrenzte Fördermenge solle dauerhaft festgeschrieben werden, sagte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo am Dienstag.