US-Softwarehersteller : McAfee plant angeblich Rückkehr an die Börse

New YorkDer amerikanische Hersteller von Computersicherheitssoftware McAfee plant einem Medienbericht zufolge die Rückkehr an die Börse. Bei einem Sprung auf das Handelsparkett könnte das Unternehmen mindestens eine Milliarde Dollar einnehmen, berichtet das „Wall Street Journal“ am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.