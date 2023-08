US-Staatsanleihen Was die Anleihewetten von Warren Buffett und Bill Ackman Anlegern verraten

Auch wenn Ackman und Buffett an unterschiedlichen Enden der Zinskurve unterwegs sind: Mit ihren Bond-Deals demonstrieren sie einen ähnlichen Blick auf die US-Wirtschaft und die Entwicklung der Anleiherenditen. Ackman ist am langen Ende der Zinskurve short – Buffett ist am kurzen Ende long. Der eine setzt auf fallende Kurse bei Langläufern, der andere sieht das anzulegende Geld in Kurzläufern am besten investiert. Beide rechnen also tendenziell mit weiter steigenden Zinsen und in der Folge mit Turbulenzen bei Anleihen mit langer Restlaufzeit. Wäre das nicht so, könnte Buffett zum Beispiel schon jetzt in Anleihen mit längerer Laufzeit investieren.