US-Strafzölle: Was Anleger nach dem Trump-Schock wissen müssen

Frankfurt Folgt auf Trumps angedrohte Strafzölle auf chinesische Importe nun ein Handelskrieg? Der Einbruch an den Börsen zeigt, dass Investoren dies zumindest befürchten. Der Dax sackte am Freitag in der Spitze um 2,3 Prozent auf bis zu 11.825 Punkte ab – und damit auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr.