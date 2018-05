US-Verfassungsgericht: Gericht hebt Sportwettenverbot in USA auf - Kasinoaktien legen zu

PASPA steht für „Professional and Amateur Sports Protection Act“, das Gesetz wurde 1992 verabschiedet. Dagegen hatte New Jersey geklagt, das Sportwetten in den Casinos von Atlantic City und bei seinen Pferderennen wieder zulassen will. Geschätzt wird, dass es nun in den nächsten fünf Jahren in 32 der 50 US-Staaten legale Sportwetten geben wird.