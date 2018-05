US-Währung: Der Dollar ist so stark wie seit eineinhalb Jahren nicht

Frankfurt, BerlinDer Dollar feiert ein Comeback am Devisenmarkt. War 2017 für die US-Währung mit einem Minus von zehn Prozent noch das schwärzeste Jahr seit 2003, ist sie mittlerweile wieder zum Liebling der Anleger geworden. Allein in den vergangenen drei Wochen hat der Dollar-Index, der den Kurs zu anderen Währungen widerspiegelt, um dreieinhalb Prozent zugelegt. Damit stieg er so stark wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr.