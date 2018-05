US-Währung: Dollar-Kurs verhagelt zahlreichen Konzernen die Bilanz

Zwar ändert sich der Trend gerade schon wieder: In den vergangenen Wochen feierte der Greenback an den Devisenmärkten ein Comeback, was auch der US-Notenbank Fed geschuldet ist, die derzeit als einzige große Notenbank die Zinsen anhebt. Betrachtet man aber nur den Zeitraum, über den die Unternehmen derzeit berichten, sieht die Lage anders aus: Vom ersten Quartal 2017 bis Ende März 2018 hatte der Euro um 16 Prozent gegenüber dem Dollar zugelegt.